Кроссоверы Chery можно приобрести, не выходя из дома

Онлайн-магазин Chery продолжает свою работу в период сложной ситуации для всей страны. На официальном сайте марки chery.ru можно выбрать и забронировать автомобиль в нужной комплектации и цвете, не выходя из дома. Персональный менеджер проконсультирует и ответит на любой вопрос, будет на связи 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба Chery.

Если приобретение кроссовера планируется с привлечением заемных средств, то с 28 марта на официальном сайте марки chery.ru можно будет удаленно подать заявку на кредит в банки-партнеры. Решение банка по заявке будет в течение нескольких минут. После завершения процедуры покупки автомобиль будет продезинфицирован и доставлен на эвакуаторе в удобное для клиента место. Сделка в онлайн-магазине Chery проходит под полным контролем дистрибьютора.

Онлайн-покупка автомобиля Chery привлекла почти 1000 клиентов не только удобным сервисом, а также возможностью получить дополнительную выгоду, в зависимости от выбранной модели автомобиля. Так, для кроссовера Tiggo 8 размер выгоды составляет до 40 тыс. рублей, Tiggo 7 – до 35 тыс. рублей, Tiggo 5 – до 250 тыс. рублей, Tiggo 4 – до 15 тыс. рублей, Tiggo 3 – до 85 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году объем продаж онлайн-магазина Chery составил 276 автомобилей, что на 12% выше показателя годичной давности. В декабре через онлайн-магазин было подано 180 заявок на бронирование кроссоверов, часть из которых конвертируется в продажи в первом квартале 2020 года.

Напомним, с 1 марта 2020 года российские дилеры Chery начали продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8. Новинка доступна в максимальной комплектации Prestige по цене от 1 млн 699 тыс. рублей. Помимо кроссовера Tiggo 8 в 2020 году на российском рынке появятся и другие новинки от Chery. Так, во втором квартале 2020-го список комплектаций Tiggo 4 будет расширен до пяти, в третьем квартале ожидается появление Tiggo 7 Pro, в четвертом квартале – Tiggo 2 Pro.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».