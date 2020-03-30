Genesis представил новое поколение бизнес-седана G80

Марка Genesis представила новое поколение среднеразмерного седана бизнес-класса Genesis G80, который получил новую передовую платформу, силовые установки и высокотехнологичные системы помощи водителю (ADAS). На корейском рынке новинка появится уже доступна в заказу и призвана закрепить позиции Genesis в сегменте среднеразмерных представительских седанов, сообщает пресс-служба марки. В России новый G80 появится во второй половине 2020 года.

Внешний вид нового Genesis G80, в частности, отличают решетка радиатора Crest Grille и контуры фар Quadlamps, огибающие весь корпус модели. Впервые они были представлены на кроссовере Genesis GV80, а сейчас – на новом G80. Боковые стороны кузова получили параболическую линию, идущую от передней к задней части автомобиля. Этот элемент уравновешивается хромированной линией, подчеркивающей стремительный характер модели. Четкие атлетичные контуры передних и задних воздухозаборников дополнительно акцентируют внимание на внушительных 20-дюймовых колесных дисках.

Облик задней части определяет оптика Quadlamps и подковообразная поверхность двери багажного отделения. Кнопка открытия двери и ее хромированное обрамление повторяют стиль логотипа Genesis, подтверждая визуальную идентичность бренда.



