«Соллерс» остановил производство на всех своих заводах

Согласно указу президента РФ В.В. Путина от 25.03.2020 г. об объявлении в России нерабочих дней, на всех предприятиях группы «Соллерс» (УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers в Елабуге, Mazda Sollers во Владивостоке) также вводится особый режим в период с 28 марта по 5 апреля. На это время будет приостановлено производство и отгрузка автомобилей, прием комплектующих и прочая производственная деятельность, не связанная с жизнеобеспечением и поддержанием безаварийного состояния заводов. Для сотрудников предприятий, кроме дежурного персонала, объявлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы, сообщает пресс-служба «Соллерс». Как отмечается, в условиях распространения коронавируса главным приоритетом «Соллерс» остается безопасность сотрудников предприятий группы и их семей.

Кроме того, руководством УАЗ выделены средства на оказание адресной помощи в виде продуктовых наборов для особой категории из числа Совета ветеранов предприятия, в которую входят инвалиды первой группы и одинокие пожилые люди. Руководство завода Ford Sollers в Елабуге совместно с Управлением социальной защиты Елабужского района и г. Елабуги также готово организовать доставку продуктов и товаров первой необходимости одиноким пожилым жителям города.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года группа «Соллерс», которая представляет бренды УАЗ и Ford, реализовала 5497 автомобилей УАЗ и Ford Transit (-4,7%). В результате доля «Соллерс» на российском рынке составила 2,5% против 2,6% годом ранее, согласно данным АЕБ. Так, продажи автомобилей УАЗ в январе-феврале снизились на 1% и составили 4551 единицу. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот». Реализация легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit в отчетный период составила 946 машин (-15,5%). В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

Напомним, в июне 2019 года компания «Соллерс» и Минпромторг РФ подписали специнвестконтракт для развития производства автомобилей УАЗ и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга». Основной целью проекта является реализация компанией «Соллерс» долгосрочной стратегии лидерства в сегменте легких коммерческих автомобилей за счет вывода на российский рынок нового модельного ряда УАЗ на базе единой платформы, развития новых технологий, включая газомоторные автомобили, встроенные телематические системы и сервисы «подключенных автомобилей», а также системы ADAS. Кроме того, проект предусматривает реализацию синергии между модельным рядом УАЗ и Ford Transit в части локализации ключевых узлов и агрегатов, а также развития дистрибуции автомобилей и продвижения на рынке полной гаммы легких коммерческих автомобилей во всех ценовых сегментах. СПИК, подписанный «Соллерс» в консорциуме с Ульяновским автозаводом и «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создается новое СП Ford Sollers в России, предусматривает общий объем инвестиций в размере 7,5 млрд рублей и позволит компаниям сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.

Благодаря развитию партнерства с компанией Ford вокруг производства и продвижения Ford Transit, а также развитию продуктов УАЗ «Соллерс» рассчитывает более чем вдвое увеличить свою долю на рынке LCV в ближайшие несколько лет. Это станет возможным благодаря синергии в локализации компонентной базы и в продвижении на рынок полной линейки легких коммерческих автомобилей, удовлетворяющей все возможные продуктовые потребности покупателей в самом широком ценовом диапазоне.