ГИБДД будет регистрировать автомобили в нерабочую неделю

В пятницу, 27 марта, в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (в режиме видеоконференции) прошло совещание, на котором руководство разъясняло региональным подразделениям, как будет работать ГИБДД в неделю, которую Президент РФ объявил нерабочей.

Во-первых, ГИБДД работает – регистрирует автомобили, принимает экзамены, выдает водительские удостоверения, выдает разрешения на изменения в конструкции транспортных средств, разрешения на допуск автомобилей к перевозке опасных грузов и пр.

Но все эти действия можно будет осуществлять только по предварительной записи (через Единый портал госуслуг) или по предварительной записи по телефону. Исключение в процедуре могут сделать только для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Что касается регистрации транспортных средств, в этом вопросе руководство ГИБДД сочло необходимым сделать дополнительные пояснения к информации, которая сообщалась раньше. В частности, ранее говорилось о некоем послаблении в сроках постановки на учет. Говорилось, что административные меры наказания (штрафы) временно применяться не будут. На данный момент принято решение, что строгие нормативы (постановка на учет в течение 10 дней) можно будет сделать менее строгими. Но только для тех владельцев, которые приобрели транспортные средства «в период перехода на особый режим работы». Тем, кто приобрел автомобиль раньше, но по каким-то личным причинам не поставил его на учет, уйти от штрафов не получится.

По сдаче экзаменов на право вождения – все остается, как сообщалось прежде: группы сдающих экзамены будут уменьшены, а допуск к экзаменом будет сопровождаться предварительным термометрическим обследованием. Учеников с повышенной температурой и другими симптомами заболеваний к экзаменам не допустят.