BMW сохраняет цены на все уже произведенные автомобили

Компания BMW Group Россия в условиях нестабильного курса рубля и сложной экономической ситуации приняла решение не повышать рекомендованные розничные цены на все произведенные автомобили BMW и комплекты локальной сборки. Рекомендованная розничная цена на автомобили BMW, которые находятся на складах в России и в транзите со всех заводов концерна, как и на уже произведенные комплекты локальной сборки, будет зафиксирована независимо от даты продажи, сообщает пресс-служба баварской марки. В случае временной приостановки работы дилерских центов автомобили будут доступны по тем же ценам после возобновления работы ДЦ.

Пересмотр цен коснется той продукции, которая сойдет с конвейера после 1 апреля 2020 года. Как отмечается, BMW Group Россия сделает все возможное, чтобы ее стоимость изменилась минимальным образом. Новые цены на автомобили BMW компания озвучит в первой половине апреля. Ориентировочное повышение составит в среднем 5%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры BMW реализовали 41520 автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, Россия второй год подряд остается для BMW Group рынком №1 по темпам роста продаж в мире. Более 60% в объеме реализации пришлось на SUV-модели.

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