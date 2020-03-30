Renault Clio в феврале стал бестселлером в Европе

Компактный хэтчбек Renault Clio по итогам февраля стал самой продаваемой моделью в Европе, обогнав Volkswagen Golf. Как отмечают в Renault, растущая популярность Clio обусловлена выходом нового поколения модели в прошлом году. При этом 45% таких хэтчбеков продается в топовых комплектациях.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Renault Clio с показателем 24914 реализованных машин (-4%). Второе место занял Volkswagen Golf, чьи продажи составили 24735 автомобилей (-21%). Третий результат показал Peugeot 208 – реализация этой модели выросла на 7% до 20923 единиц. Далее идет Opel/Vauxhall Corsa, на которой остановили свой выбор 18406 европейских покупателей (+7%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Fiat Panda, разошедшаяся тиражом 17680 экземпляров (+10%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Ford Focus (16730 шт., -10%), Citroen C3 (16254 шт., -18%), Volkswagen Polo (16181 шт., -28%), Skoda Octavia (14853 шт., -11%) и Toyota Yaris (14488 шт., -10%).

Узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».