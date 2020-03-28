На заводе «АВТОТОР» рассказали, чем будут заниматься во время простоя

Калининградский завод «АВТОТОР» в целях исполнения Указа Президента РФ № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» вводит нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба предприятия, на этот период будет полностью остановлена его работа. При этом для обеспечения дополнительной санитарно-эпидемиологической защиты в нерабочие дни на всех производствах компании «АВТОТОР» в Калининграде и Калининградской области будет проведена дезинфекция производственных цехов, административных и бытовых помещений, включая столовые и складские помещения, где размещаются комплектующие для производства автомобилей, прибывающие из стан Европы и Азии.

Общая площадь помещений, которые подлежат дезинфекционной обработке, составляет порядка 200 тысяч кв. метров. Несмотря на столь большую территорию, санитарная обработка будет производиться сертифицированным высокоэффективным составом, уничтожающим все вновь выявленные виды вирусов, включая COVID-19, и все ранее известные штаммы любого гриппа. А для проведения данных работ будет привлечена организация, имеющая лицензию на дезинфекционную деятельность в соответствии с законодательными нормами РФ.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году «АВТОТОР» произвел 214,1 тыс. машин, превзойдя на 5% результат годичной давности. Это позволило компании войти в тройку крупнейших заводов по объему выпуска автомобильной техники.

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