Петербургский завод Hyundai подвел итоги работы за 1 квартал

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который одним из первых в стране объявил о нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля, подвел итоги своей работы в 1 квартале 2020 года. Как сообщает пресс-служба компании, с января по конец марта на предприятии было произведено 57 600 автомобилей. Отмечается, что достигнутый показатель соответствует производственному плану завода в нынешнем году.

Кроме этого, почти за три месяца на экспорт было отправлено более 5 000 машин, произведенных автозаводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», что на 32% выше показателя за 1 квартал 2019 года. При этом рост экспорта обусловлен увеличением поставок автомобилей в Казахстан.

Также стоит отметить, что в отчетном период на предприятии было налажено производство двух обновленных моделей – седана Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Creta. А в феврале здесь был выпущен 2-миллионный автомобиль с момента запуска завода. Им как раз стал новый Hyundai Solaris.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» произвел 245 тыс. автомобилей, что чуть ниже (-0,6%) результата годичной давности. По этому показателю предприятие занимает второе место среди всех автосборочных заводов в нашей стране, уступая лишь АВТОВАЗу. В настоящее время, помимо Hyundai Creta и Solaris, здесь производятся еще две модели – седан KIA Rio и кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line. Все они входят в число самых популярных на российском рынке.