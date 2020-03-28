Можно ли спрогнозировать российский авторынок в 2020 году?

Очевидно, что в текущий период времени проблематично пытаться угадать развитие событий на российском автомобильном рынке в условиях таких мало предсказуемых факторов, как мировые нефтяные цены и пандемия коронавируса. Однако в любом бизнесе, в том числе автомобильном, даже в состоянии высокой степени неопределенности рыночных условий, необходимо искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» предприняли попытку оценить и спрогнозировать ситуацию на рынке новых легковых автомобилей в 2020 году на основе ретроспективного анализа двух предыдущих кризисов: 2008 – 2009 гг. и 2015 – 2016 гг.

Результаты проведенного исследования показаны в специальном отчете «Российский авторынок 2020: взгляд на ситуацию». Чтобы ознакомиться с ним, достаточно «кликнуть» сюда.