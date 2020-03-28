АВТОСТАТ | Можно ли спрогнозировать российский авторынок в 2020 году?

Можно ли спрогнозировать российский авторынок в 2020 году?

38 0

Можно ли спрогнозировать российский авторынок в 2020 году?

Очевидно, что в текущий период времени проблематично пытаться угадать развитие событий на российском автомобильном рынке в условиях таких мало предсказуемых факторов, как мировые нефтяные цены и пандемия коронавируса. Однако в любом бизнесе, в том числе автомобильном, даже в состоянии высокой степени неопределенности рыночных условий, необходимо искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» предприняли попытку оценить и спрогнозировать ситуацию на рынке новых легковых автомобилей в 2020 году на основе ретроспективного анализа двух предыдущих кризисов: 2008 – 2009 гг. и 2015 – 2016 гг.

Результаты проведенного исследования показаны в специальном отчете «Российский авторынок 2020: взгляд на ситуацию». Чтобы ознакомиться с ним, достаточно «кликнуть» сюда.

Подписывайтесь на наши обновления
Ежедневная и еженедельная email-рассылка
Лента наших текущих обновлений в

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили прогнозы продажи прогноз авторынка прогноз

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно