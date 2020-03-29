«Урал» будет развивать продуктовую линейку спецтехники

В Миассе (Челябинская область) состоялось масштабная встреча между руководством завода «Урал» и представителями заводов-изготовителей специальных навесок. Основными вопросами встречи стали подведение итогов работы в 2019 году и планирование продаж в 2020 году.

Сегодня на шасси «Урал» размещается около 400 видов специального оборудования - вахтовые автобусы, автотопливозаправщики и автоцистерны, автокраны, пожарная техника, спецтехника для нефтегазового комплекса, коммунально-дорожная техника и многое другое.

В этом году основной упор будет сделан на изготовление спецтехники на полноприводном шасси семейства «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6. Тем не менее, с выходом АЗ «Урал» в дорожный сегмент и продвижением на рынок дорожных грузовиков, специальные навески будут применяться также и на дорожном шасси «Урал NEXT 6х4». Эта машина обладает рядом достоинств - мощный двигатель, легкость в управлении, маневренность, соответствие требованиям эргономики.

Кроме того, в конце 2020 года автозавод планирует вывести на рынок новый продукт - дорожный грузовик с бескапотной кабиной и увеличенными объемом кузова и грузоподъемностью. Этот автомобиль станет базой для размещения большого количества специальных агрегатов.

Руководство предприятия заявило также об увеличении количества своих партнеров по изготовлению спецнавесок на шасси «Урал» в текущем году, а они, в свою очередь, намерены реализовать порядка 1700 единиц полноприводной и дорожной техники «Урал» с различными специальными надстройками.

Отметим, что по итогам двух месяцев 2020 года бренд «Урал» входит в ТОП-5 российского рынка новых грузовиков. Реализация автомобилей этой марки выросла на 30% до 695 единиц.

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