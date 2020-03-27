АВТОВАЗ объявил о нерабочих днях

Вслед за другими автосборочными предприятиями о предстоящей нерабочей неделе объявил и АВТОВАЗ. Как сообщает пресс-служба компании, для работников АВТОВАЗа нерабочими днями будет период с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

В официальном релизе предприятия отмечается, что такие меры предприняты во исполнение указа Президента России, подписанного в целях предотвращения распространения коронавируса. Новые требования будут реализованы в строгом соответствии с разъяснениями Министерства труда РФ.

Так, все работники АВТОВАЗа, которые не заняты в непрерывных производственных процессах, антитеррористической защите, промышленной и транспортной безопасности, не будут работать с 30 марта по 3 апреля. При этом их заработная плата в этот период будет сохранена.

Кроме этого, на предстоящей неделе, доступ таких сотрудников на предприятие будет запрещен. Им рекомендовано максимально ограничить выход на улицу и соблюдать максимальные меры предосторожности в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, региональных и федеральных властей.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году на тольяттинской площадке АВТОВАЗа было произведено 353,3 тыс. автомобилей, что на 5% меньше, чем в 2018 году. Еще 128,5 тыс. машин (-2%) было выпущено за весь прошлый год на предприятии «ЛАДА Ижевск».

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