Changan сообщил о новых подробностях кроссовера UNI-T

Стали известны дополнительные подробности о новом кроссовере Changan UNI-T, мировая премьера которого состоялась в начале марта в Китае. Модель призвана положить начало новой линейке китайского производителя. UNI-T оснащен, в духе времени, системами искусственного интеллекта и автономного вождения третьего уровня.

Напомним, что в существующей терминологии третий уровень автономности – это когда на малых скоростях или в стабильных дорожных условиях (например, на автомагистрали) автомобиль может идти без участия водителя, под управлением автопилота. При этом, хотя машина сама контролирует окружающую среду, руки водителя должны оставаться на руле. Если ситуация становится неординарной, то автомобиль сообщает об этом человеку, и тот берет управление на себя.

Как сообщает пресс-служба компании, Changan с этой новой моделью станет первой компанией в Китае, которая представит автомобили, оснащенные системой автономного вождения третьего уровня, в массовое производство: «У автовладельца не будет необходимости постоянно следить за дорогой…». UNI-T оснащен системой распознавания лиц и системой определения усталости водителя. Искусственный интеллект способен идентифицировать транспортные средства, встречающиеся на пути и вести автомобиль в дорожном потоке, он может определять разметку и менять полосы движения, может давать человеку рекомендации по смене полос движения.

Как ранее сообщали разработчики, автопилот удалось внедрить благодаря 5 коротковолновым и 12 ультразвуковым датчиками, а также 6 камерам, которые позволяют системе создавать трехмерные карты на 360 градусов вокруг в режиме реального времени радиусом до 200 метров с точностью обнаружения объекта до 10 см. «АВТОСТАТ» уже писал ранее о том, что Changan уделяет особое внимание разработкам «умных» автомобилей. Известно, что автомобили производителя, оснащенные системой автономного вождения третьего уровня, проехали в общей сложности около 50 млн километров и были протестированы в более чем 10 тыс. дорожных условиях.

Кроме современной «умной» начинки, новый кроссовер имеет достаточно интересный дизайн. Самыми яркими и запоминающимися элементами в кузова являются выдающаяся решетка радиатора и V-образный спойлер, дополнительный футуристический акцент добавляют светодиодные ходовые огни и расположенные ниже основные фары. Ручки дверей интегрированы в кузов автомобиля.

В интерьере UNI-T специалисты выделяют интегрированный двойной 10,25 дюймовый сенсорный экран высокой четкости, эргономичное расположение кнопок и интеллектуальную систему управления автомобилем. Все это вместе с оригинальным исполнением рычага переключения создает ощущение космического корабля. И это все в таком исполнении обещают запустить в серийное производство. В конце 2020 года, как утверждает производитель, UNI-T уже появится на авторынке. Сначала – только на китайском. На данный момент автомобиль является одним из самых интеллектуальных и технологически продвинутых кроссоверов на китайском автомобильном рынке.

О сроках появления UNI-T на российском рынке пока ничего не известно. На данный момент в линейке моделей, представленных в наешй стране, доступны модели: CS35, CS35 Plus, CS55, CS75.