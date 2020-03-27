АВТОСТАТ | 381 автомобиль семейства LADA Vesta попал под отзыв из-за обивки

381 автомобиль семейства LADA Vesta попал под отзыв из-за обивки

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381 автомобиль семейства LADA Vesta попал под отзыв из-за обивки

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2019. Новые автомобили: мнения автовладельцев (четвертая волна)
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АВТОВАЗ проведет отзывную кампанию 381 автомобиля LADA Vesta. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, реализованные с сентября 2019 года по настоящее время.

В качестве причины отзыва указанных транспортных средств называется проверка соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова. В дальнейшем на этих автомобилях семейства «Веста» будет выполнена замена обивки центральной стойки кузова.

Дилеры LADA владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство для проведения ремонтных работ. Такие работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за два месяца нынешнего года в России было реализовано 15,6 тыс. новых автомобилей семейства LADA Vesta. Это на 4% больше, чем в январе – феврале 2019 года. По объемам продаж «Веста» входит в число самых популярных на российском рынке, уступая лишь «Гранте» (18 тыс. шт.).

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз отзыв lada lada vesta

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