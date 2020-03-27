В модельной линейке УАЗ появился компактный самосвал

На базе бортового автомобиля УАЗ-330365 партнер УАЗа - нижегородский «Завод автофургонов» (ЗАФ) разработал и создал компактный самосвал, который может перевозить грузы суммарным весом более 1 тонны. Напомним, что самосвал - это особый вид спецтехники, оснащенный гидравлической станцией и гидроцилиндром. Их применяют для перевозки навалочных или сыпучих грузов, пригодных для такой выгрузки, которая производится посредством их опрокидывания из кузова назад.

Особенность данной модели в том, что пол стандартной бортовой платформы УАЗ 330365 с габаритами 2680 х 1870 х 400 мм закрыт листовой сталью толщиной 1 - 1,5 мм. Угол наклона кузова (максимальный составляет 45 градусов) - регулируется с помощью мощного четырехсекционного гидроцилиндра и 12-вольтовой гидравлической станции итало-шведского производства. Выносной проводной пульт в кабине позволяет осуществлять управление дистанционно. В конструкции также предусмотрен механический упор, который обеспечивает фиксацию платформы.

Автомобиль полноприводный, комплектуется бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 л (мощность - 112 л.с., крутящий момент - 198 Нм) и 5-ступенчатой коробкой передач.



Первая партия таких коммерческих автомобилей уже поступила к клиентам. Отметим, что раньше в линейке автомобилей и надстройках, выпускаемых предприятием, были промтоварные фургоны, авторефрижераторы, автолавки, автомастерские на колесах, но самосвал появился только сейчас.

В ближайшее время завод обещает добавить в линейку еще один самосвал - теперь уже на базе УАЗ «Профи». В настоящее время этот автомобиль проходит цикл испытаний и попадет к покупателям только после получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Дату старта таких автомобилей производитель пока не называет.

Важный момент: несмотря на то, что самосвалы УАЗ производятся не на головном предприятии, а на заводе автофургонов - на них все равно распространяется гарантия УАЗа, а сервисное обслуживание они могут получать в его дилерской сети. Приобретать такие автомобили можно как напрямую у ЗАФ, так и в официальных дилерских центрах УАЗ.

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