На сколько подорожают автомобили LADA с 1 апреля?

Отечественный автопроизводитель может обновить прайс-листы на свою продукцию 1 апреля. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на информацию от дилеров. В среднем прибавка может составить 1% от стоимости модели или в рублевом эквиваленте от 5 до 10 тыс. руб.

Таким образом, цена на стартовую комплектацию LADA Granta в кузове «седан» будет составлять 460 900 рублей, LADA Vesta Sedan - 636 900 рублей, LADA XRAY - 626 900 рублей, LADA Largus - 622 900 рублей, LADA 4x4 - 559 900 рублей.

Напомним, что предыдущее изменение цен на автомобили LADA отмечалось, традиционно, в начале текущего года и составило сумму 5 – 23 тыс. руб.

Также отметим, что по итогам продаж в январе – феврале 2020 года в нашей стране было реализовано 46 792 автомобиля LADA, что на 4% ниже показателя за первые два месяца прошлого года.

Посмотреть и сравнить актуальные цены и комплектации на весь модельный ряд LADA (и не только) можно в каталоге «Цена Авто».