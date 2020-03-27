КАМАЗ объявил о приостановке производства

ПАО «КАМАЗ» вводит нерабочую неделю на предприятии с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Как сообщает пресс-служба компании, такие меры приняты в целях исполнения Указа Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, глава государства 25 марта подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны.

Таким образом, предстоящая неделя объявлена для работников КАМАЗа нерабочей. Отмечается, что «на оплачиваемые длинные выходные уйдет весь персонал компании, за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям».

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году в нашей стране было произведено 35,4 тыс. грузовых автомобилей «КАМАЗ». Это на 3,4% меньше, чем годом ранее. По данному показателю Камский автозавод находится на втором месте среди всех предприятий, занимающихся сборкой коммерческой техники в РФ.

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