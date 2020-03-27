В России продан 350-тысячный Renault Sandero

Компания «Renault Россия» 27 марта реализовала 350-тысячный Renault Sandero - автомобиль, который уже 10 лет присутствует на авторынке нашей страны. На данный момент Sandero продается в России в двух вариациях - в виде хэтчбеков Sandero и переднеприводных кроссоверов Sandero Stepway. Пережив обновления, он по итогам продаж 2019 года входит в ТОП-20 самых продаваемых моделей в России (в прошлом году было реализовано 30,5 тыс. таких автомобилей).

Как сообщает пресс-служба «Renault Россия», современные Sandero и Sandero Stepway оснащены светодиодными дневными ходовыми огнями с характерной C-образной формой, имеют черную решетку радиатора, новый бампер и накладки на противотуманные фары.

Что касается интереьера - здесь ключевыми элементами стали обновленное рулевое колесо с улучшенной эргономикой, обновленная центральная консоль (подстаканники на ней стали шире и глубже), новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, которая дает клиентам возможность использовать на экране своего автомобиля навигационные карты, музыкальные проигрыватели, осуществлять прием и передачу звонков и т.д.

Также для Sandero Stepway доступна серия City c автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic в сочетании с двигателем 1,6 л (113 л.с.).

Напомним, что по результатам исследования «Residual value - 2020», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», Renault Sandero стал лидером по сохранности остаточной стоимости среди моделей сегмента В.

Быстро узнать актуальную стоимость этого автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».