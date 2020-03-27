АВТОСТАТ | «AUTOSTAT ANALYTIC DAY 2020»: антикризисная стратегия для дилеров и не только

«AUTOSTAT ANALYTIC DAY 2020»: антикризисная стратегия для дилеров и не только

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«AUTOSTAT ANALYTIC DAY 2020»: антикризисная стратегия для дилеров и не только

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы
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23 апреля 2020 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит онлайн-конференцию «AUTOSTAT ANALYTIC DAY 2020». На основе реальной статистики и аналитики ее участники обсудят нарастающие кризисные явления, а также предложат свои стратегии выживания и развития в этих условиях.

Очевидно, что дилеры, дистрибьюторы, представители банков, страховых и лизинговых компаний - все участники автомобильного рынка в разной степени испытывают состояние неопределенности. Все они готовы обсудить разные варианты развития событий, познакомиться или поделиться зарубежным опытом и услышать мнение коллег из разных сфер автобизнеса.

Участие бесплатное. Регистрация на странице конференции здесь.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии прогнозы обзор рынка автомобилей прогноз авторынка прогноз конференции автостат конференции

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