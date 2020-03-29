Рынок новых SUV в Санкт-Петербурге вырос на 18%

Сегмент кроссоверов и внедорожников в январе – феврале составил более половины (56%) от общего объема рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые два месяца 2020 года рынок новых SUV в Северной столице достиг почти 7 тыс. единиц, что на 17,5% больше результата годичной давности.

В модельном рейтинге здесь лидирует Hyundai Creta. Ее реализация за отчетный период составила 624 экземпляра. На втором месте – Volkswagen Tiguan (434 шт.). В пятерку лидеров также вошли Mitsubishi Outlander (385 шт.), Skoda Kodiaq (303 шт.) и Toyota RAV4 (287 шт.).

Найти эти автомобили можно в салонах проверенных дилеров.