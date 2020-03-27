АВТОСТАТ | Рынок новых SUV в Москве вырос на 16%

Рынок новых SUV в Москве вырос на 16%

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Рынок новых SUV в Москве вырос на 16%

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
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Сегмент кроссоверов и внедорожников в январе – феврале составил более половины (58,9%) от общего объема рынка новых легковых автомобилей в Москве. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые два месяца года объем рынка новых SUV в столице составил 17,7 тыс. автомобилей, что на 15,6% больше результата годичной давности.

В модельном рейтинге здесь лидирует Nissan Qashqai. Его реализация в первые два месяца года составила 1,7 тыс. шт. Таким образом, практически каждый десятый новый кроссовер, приобретенный в столице за указанный период, был этой модели. На втором месте – Hyundai Creta (1,2 тыс. шт.). В пятерку лидеров модельного рейтинга вошли также Volkswagen Tiguan (817 шт.), Nissan X-Trail (805 шт.) и Toyota RAV4 (743 шт.).

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров

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, источник: АВТОСТАТ

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