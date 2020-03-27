ГАЗ предлагает покупателям расширенный пакет услуг по программе «ГАЗ АССИСТАНС»

В 2012 году Горьковский автозавод совместно с Российским автомобильным товариществом (РАТ) ввел для покупателей новых автомобилей «ГАЗ» программу помощи на дорогах – «ГАЗ АССИСТАНС». Теперь перечень услуг по этой программе был заметно расширен.

Как сообщает пресс-служба компании, в число новых возможностей для клиентов вошли следующие услуги: выезд аварийного комиссара при ДТП, доставка груза до места назначения при неисправности автомобиля, а также организация ответственного хранения груза. Помимо этого, сохраняются и прежние услуги, такие как эвакуация, подвоз топлива, запуск двигателя.

Расширенный пакет действует три года и предоставляется бесплатно при условии выполнения требований по гарантийному обслуживанию автомобиля. Новая программа распространяется не только на легкие коммерческие автомобили «ГАЗ», но и на среднетоннажные полной массой до 10 тонн.

Отмечается, что получить услуги, предусмотренные программой «ГАЗ АССИСТАНС», можно как по телефону, так и через мобильное приложение. При этом во втором случае есть возможность автоматического определения местоположения машины, а это позволит подгрузить контактные данные, выбрать и заказать услугу, а также отслеживать статус ее выполнения.

Также можно связаться с операторами «ГАЗ АССИСТАНС» с помощью системы «ЭРА ГЛОНАСС». В данном случае одновременно с вызовом в службу помощи на дороге автоматически передается информация о местонахождении автомобиля. А связь между оператором и водителем поддерживается через терминал «ЭРА ГЛОНАСС», что позволяет сделать вызов даже при неработающем мобильном телефоне водителя.

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