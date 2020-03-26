Как будет работать ГИБДД в условиях угрозы распространения коронавируса?

Угроза распространения коронавируса в нашей стране диктует свои правила поведения для целого ряда профессиональных категорий граждан. Сегодня, 26 марта, на официальном сайте ГИБДД РФ появилось сообщение, разъясняющее, чем в ближайшие дни будут руководствоваться в своей работе сотрудники госавтоинспекции.

Конечно, это будет особый режим. Обещают, что и в ходе предоставления регистрационных услуг, и в ходе патрулирования дорог, и при общении с нарушителями в подразделениях ГИБДД будут предприняты дополнительные меры против распространения коронавирусной инфекции. Мы попытались «перевести» многословные должностные инструкции на понятный всем язык и вот что у нас получилось.

Итак, на время форс-мажора, пока в стране есть риск заражения, сотрудникам ГИБДД в процессе работы предлагается свести к минимуму любое общение. Решать возникающие вопросы коротко и ясно, не гоняя человека (нарушителя ПДД или того, кто хочет получить права, зарегистрировать автомобиль и пр.) по инстанциям. Все вопросы, который инспектор может решить на месте и на которые ему хватает полномочий, он должен решать сам и быстро – чтобы человек проводил в машине ДПС или на стационарном пункте минимальное количество времени.

Рекомендовано не наказывать штрафами водителей, которые по объективным причинам не успели зарегистрировать (или перерегистрировать) свои автомобили в положенный по закону срок (10 дней).

Графики сдачи экзаменов молодыми водителями в ГИБДД должны пересмотреть – с тем, чтобы в помещении не собиралось одновременно много людей.

Все, что можно делать с помощью электронной почты и по телефону (получать разрешения на изменения в конструкцию автомобиля, записываться на экзамены и выдачу водительских удостоверений и пр.) – будет делаться таким удаленным доступом.

По всем вопросам, связанным с оформлением ДТП или административными правонарушениями, в ГИБДД рекомендовано встречать посетителей только в заранее оговоренное (по телефону или по почте) время и дату, в отдельном помещении и по возможности – через окно приема документов.

В сообщении содержится еще один пункт, который, как уже очевидно, выполнить будет не так-то легко. Там говорится: «Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Помещения – подвергать санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа…». К сожалению, первый опыт регионов, уже столкнувшихся с коронавирусом, показывает, что масок на всех сегодня не хватает даже в медицинских учреждениях, где более высок риск получить заражение.

Больше информации, связанной с тем, как коронавирусная инфекция влияет на автомобильный мир, содержится здесь.