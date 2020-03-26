Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановит работу на одну неделю

Корейский автопроизводитель Hyundai принял решение о приостановке работы завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба компании, данное решение принято в целях исполнения указа Президента РФ. Напомним, что Владимир Путин подписал указ о введении нерабочей недели по всей стране (в течение обозначенного срока) из-за со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

В официальном сообщении автопроизводителя отмечается, что «здоровье и благополучие сотрудников, партнеров и клиентов являются главным приоритетом для компании».

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» произвел 245 тыс. автомобилей, что чуть ниже (-0,6%) результата годичной давности. По этому показателю предприятие занимает второе место среди всех автосборочных заводов в нашей стране, уступая лишь АВТОВАЗу. В настоящее время здесь производятся четыре модели – кроссовер Hyundai Creta, седаны Hyundai Solaris и KIA Rio, кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line.