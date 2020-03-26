В России зарегистрировано свыше полумиллиона электронных паспортов транспортных средств

На 26 марта 2020 года в системе электронных паспортов было зарегистрировано 568 тысяч транспортных средств. В ноябре 2018 года их было всего 42, в феврале 2019 - около 100, в ноябре 2019 года - 50 тысяч. Таким образом, мы видим, что в 2020 году процесс оформлений ЭПТС значительно ускорился. Чего пока нельзя сказать о других странах-участниках ЕАЭС.

Напомним, что изначально для каждой из пяти стран содружества были установлены свои сроки для развития аналогичных проектов (они должны были стартовать в марте прошлого года). Однако на сегодняшний день, судя по счетчику официального сайта АО «Электронный паспорт», пока только Белоруссия сдвинулась с нулевой отметки: там оформлено 9 электронных паспортов. В Кыргызстане - «готовятся к внедрению». А по данным Государственной регистрационной службы, страны ЕАЭС должны перейти на единую систему ЭПТС с 1 ноября 2020 года.

Между тем в России это направление развивается не только количественно, наращивая базу, но и качественно. Так, с 18 марта нынешнего года у собственников транспортных средств, на которые оформлены электронные паспорта транспортных средств, есть возможность получать вместе с обычной выпиской из ЭПТС дополнительные сведения о своем автомобиле - так называемую «расширенную» версию. Подобная выписка может содержать, помимо ранее установленного перечня сведений о транспортном средстве, еще ряд технических характеристик, а также наименование организации (органа), оформившей ЭПТС, сведения о документе, подтверждающем соответствие обязательным требованиям безопасности и др.

О том, как шло внедрение ЭПТС внашей стране и какие преимущества скоро получит система, когда станет еще более массовой и заработает в полную силу - можно узнать здесь >>>