«КЛЮЧАВТО» открыл новый дилерский центр Mazda в Волгограде

Второй дилерский центр Mazda, принадлежащий автохолдингу «КЛЮЧАВТО», открылся в Волгограде. В официальном пресс-релизе компании сообщается, что автоцентр «Mazda КЛЮЧАВТО Волгоград» располагается в центральном районе города по адресу: проспект Ленина, д. 65Б.

В шоу-руме площадью 384 кв. м представлен весь модельный ряд бренда: седаны Mazda3 и Mazda6 и кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9. Клиенты могут оценить преимущества всех моделей Mazda еще до покупки автомобиля, во время прохождения тест-драйва. В клиентской зоне дилерского центра расположены интерактивная панель и digital-corner, которые позволяют узнать больше об автомобилях Mazda, а также о том, какие машины сейчас имеются в наличии на складе автоцентра.

Сервисная зона дилерского центра занимает площадь более 1 300 кв. м и включает в себя пост прямой приёмки автомобилей и 2 поста мойки. Кроме того, в автоцентре имеется цех технического обслуживания (459 кв. м), кузовной (171 кв. м) и малярный цех (257 кв. м). На ремонтном участке дилерского центра располагается 8 рабочих постов и 2 поста для выполнения электротехнических работ. Малярно-кузовной участок включает 4 поста для проведения арматурных работ, 3 поста подготовки автомобилей под покраску, одну покрасочно-сушильную камеру.

Клиентам нового дилерского центра «Mazda КЛЮЧАВТО Волгоград» доступен широкий перечень дополнительных услуг, включая страхование автомобилей, лизинг, обмен машин с пробегом на новые автомобили по программе трейд-ин, удаленное урегулирование убытков, гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей Mazda, продажу оригинальных запчастей и дополнительного оборудования. Также действует услуга автокредитования и выгодные финансовые условия, благодаря которым покупка автомобиля возможна на комфортных условиях для каждого клиента и в максимально короткие сроки.

На сегодняшний день холдинг «КЛЮЧАВТО» имеет в своем портфеле 20 автомобильных брендов, а в дилерской сети марки Mazda насчитывается 65 официальных дилерских центров в 47 городах России.

Отметим также, что по итогам продаж в январе - феврале 2020 года в Росси было реализовано 4 083 автомобиля Mazda, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список официальных дилеров Mazda (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».