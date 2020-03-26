Geely Auto запускает доставку ключей от новых автомобилей дронами

Китайцы, которые раньше других столкнулись с работой в условиях разгула коронавируса, сегодня демонстрируют миру некоторые продукты своей изобретательности и технологии, которые человек может применять для своей защиты. Китайские автодилеры вынуждены были подстраиваться под реалии...

Недавно китайский автопроизводитель Changan заявил, что в заботе о клиентах стал в марте устанавливать в автомобили суперфильтры, позволяющие осуществлять автоматическую очистку воздуха в салоне от бактерий и вирусов на 97,7%, причем даже в тот момент, когда машина просто припаркована.

В феврале первый серийный автомобиль с антибактериальными фильтрами ICON выпустила Geely. А сегодня компания демонстрирует новый сюрприз для водителей, желающих приобрести автомобиль, но при этом не контактировать с менеджерами в дилерских центрах. Она запустила организацию доставки ключей от автомобиля домой клиенту бесконтактным способом.

Напомним, еще 10 февраля Geely запустила сервис продажи автомобилей онлайн: в комплекс входит заказ автомобиля удаленкой, оплата (причем, у клиента есть возможность заключить кредитный договор онлайн и застраховать машину также не появляясь к специалистам лично) и даже доставка автомобиля, который при этом дезинфицируется посредством ионизации - к подъезду дома. Теперь (в конце марта) в этот сервисный комплекс добавилась еще одна «изюминка» - получить ключи от нового автомобиля клиент может с помощью дрона, а не из рук человека. Аппарат доставляет ключи к двери дома или даже на балкон.

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