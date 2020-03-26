За последние 10 дней еще 10 брендов повысили цены на автомобили

Эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен за последние 10 дней* зафиксировали рост стоимости автомобилей у 10 марок из 52 официально представленных на российском рынке.

Так, французские бренды Peugeot и Citroen подняли цены сразу на все свои модели. И если у Citroen прибавка составила 3,9 – 7,3%, то у Peugeot она доходила до 15,8% (для кроссовера 3008).

Рост стоимости отмечен и у кроссоверов Nissan, весь модельный ряд японского бренда подорожал на 1,1 – 8,7% относительно прежней цены. Корейская KIA повысила цены на 0,9 – 2,6% на большинство моделей, а узбекский Ravon, который в первой половине месяца снижал цены, теперь «догнал» остальные марки, добавив к стоимости всех автомобилей 1,1 – 5,0%.

Еще один французский бренд, Renault, поднял цену большинства моделей на 0,7 – 2,3%, а чешская Skoda обновила ценники у трех моделей, добавив к ним 0,9 – 5,5%.

Отметим также марки Honda (+1,8 – 2,1%) и Volkswagen (+1,5 – 2,6%), которые повысили стоимость отдельных моделей, а также недавно вернувшийся Opel, у которого прибавку получили обе модели, представленные на российском рынке. (+1,9 – 8,3%).

Какие бренды поднимали цены на автомобили в первой половине марта, можно посмотреть здесь.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 25 марта 2020 года