PACCAR остановила производство грузовиков DAF и двигателей к ним

Paccar Company, дочерней компанией которой является крупнейший производитель большегрузных автомобилей DAF Trucks N.V, 24 марта остановила производство грузовиков и двигателей на своих заводах по всему миру – в Бельгии и Нидерландах, Великобритании, Бразилии и других.

В официальном заявлении, размещенном на официальном сайте компании DAF, говорится, что это делается «в связи с недавними изменениями в потребительском спросе и со спадом в глобальной мировой экономике вследствие пандемии коронавируса». Пока решено, что остановка предприятий продлится по 6 апреля. При этом PACCAR обещает, что продолжит оказание сервисной поддержки своим клиентам.

«На финансовые результаты PACCAR за первый квартал и оставшуюся часть 2020 года будут влиять сокращенные производственные графики, что связано с изменениями потребительского спроса и с воздействиями правительственных постановлений или регулирований», - говорится в сообщении. В конце апреля компания обещает огласить результаты своих прибылей-убытков по итогам 1 квартала, но пока сообщает, что на конец февраля имела достаточно устойчивое финансовое положение и высокую ликвидность: ее денежные средства и рыночные бумаги специалисты оценивали в 4,28 млрд долларов.

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