Продажи премиальных автомобилей с пробегом в РФ выросли на 10%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по февраль 2020 года россияне приобрели 74,6 тыс. легковых автомобилей премиум-сегмента. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, более 67% вторичного рынка премиальных машин приходится на «большую немецкую тройку». Лидирует здесь Mercedes-Benz – за отчетный период жители нашей страны стали обладателями 18,9 тыс. подержанных легковых автомобилей этого бренда (+11% к январю – февралю 2019 года). Второе место занимает BMW (17,6 тыс. шт.; +13%), на третьем – Audi (13,8 тыс. шт.; +8%).

Далее, с заметным отставанием от тройки лидеров, располагается Lexus – за два месяца 7,1 тыс. машин японской марки сменили своих хозяев (+7%). Близкие друг к другу показатели перепродаж имеют Volvo (4,7 тыс. шт.; +8%) и Land Rover (4,3 тыс. шт.; +4%). Кроме перечисленных брендов, отметку в одну тысячу купленных автомобилей с пробегом преодолели Infiniti (2,8 тыс. шт.; +4%), Porsche (1,8 тыс. шт.; +12%) и Jeep (1,2 тыс. шт.; +7%). У остальных представителей премиум-сегмента данный результат оказался ниже.

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