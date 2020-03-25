АВТОСТАТ | АВТОВАЗ рассказал о модернизации в производстве

АВТОВАЗ рассказал о модернизации в производстве

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Роботизированные тележки синхронизированы с движением конвейера

Модернизация производства на любом автомобильном предприятии, которое хочет оставаться конкурентоспособным – процесс перманентный, то есть, беспрерывный, продолжающийся. Об очередной модернизации, произведенной в 2019 году на своей тольяттинской сборочной площадке, сообщил АВТОВАЗ.

На линию B0 для сварки основания кузова добавили роботов

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В производстве, где собираются автомобили на платформе В0, за прошлый год внедрено 8 дополнительных роботов, отвечающих за сварку точек основания и каркаса кузова, которые фиксируют геометрию автомобиля.  В результате повысилось и качество, и стабильность выполняемых операций. Всего на линии сварки основания кузовов LADA Largus и LADA XRAY теперь работает 13 роботов. В 2020 году к ним планируют добавить еще двух роботов.

На линии B0 перенесли линию установки колес и конвейера, который подает сидения и бамперы – освободилось место для монтажа нового оборудования, сообщают корреспонденты Лада.онлайн, побывавшие на производстве в январе 2020 года. Они также рассказали, что в производстве B0 был  построен и запущен в работу  новый пост контроля качества с бестеневой камерой. 

Созданы транспортные кольца (фото Лада.онлайн)

Модернизация грузонесущего конвейера, подающего комплектующие, произведена и на производстве LADA 4x4: здесь созданы транспортные кольца (фото Лада.онлайн), позволяющие подавать наборы комплектующих непосредственно в рабочую зону оператора. Современные стандарты, внедряемые на производстве, позволяют предприятию не только повышать качество собственных автомобилей, но и отгружать автокомпоненты для производства автомобилей Альянса Renault-Nissan – АВТОВАЗ за рубежом.

«Являясь частью международной компании, мы перенимаем лучшие мировые практики и успешно внедряем их в производстве, логистике и оценке качества автомобилей, - говорит  исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок АВТОВАЗа Михаил Рябов. - При этом компетенции наших сотрудников также широко востребованы на заводах Альянса…». 

Быстро узнать стоимость новых автомобилей LADA на российском рынке можно на сайте «Цена Авто», 

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз производство lada lada 4x4 lada granta lada largus lada xray

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