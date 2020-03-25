АВТОВАЗ рассказал о модернизации в производстве

Модернизация производства на любом автомобильном предприятии, которое хочет оставаться конкурентоспособным – процесс перманентный, то есть, беспрерывный, продолжающийся. Об очередной модернизации, произведенной в 2019 году на своей тольяттинской сборочной площадке, сообщил АВТОВАЗ.

В производстве, где собираются автомобили на платформе В0, за прошлый год внедрено 8 дополнительных роботов, отвечающих за сварку точек основания и каркаса кузова, которые фиксируют геометрию автомобиля. В результате повысилось и качество, и стабильность выполняемых операций. Всего на линии сварки основания кузовов LADA Largus и LADA XRAY теперь работает 13 роботов. В 2020 году к ним планируют добавить еще двух роботов.

На линии B0 перенесли линию установки колес и конвейера, который подает сидения и бамперы – освободилось место для монтажа нового оборудования, сообщают корреспонденты Лада.онлайн, побывавшие на производстве в январе 2020 года. Они также рассказали, что в производстве B0 был построен и запущен в работу новый пост контроля качества с бестеневой камерой.