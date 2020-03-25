20 тысяч кабриолетов, 1 миллион лифтбеков… Какие еще автомобили в России?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть структуру российского автопарка по типам кузова. Напомним, что на 1 января 2020 года в нашей стране было зарегистрировано 44,5 млн легковых автомобилей.

43% от этого количества приходится на седаны, которых насчитывается 19,1 млн единиц. Примерно каждый третий автомобиль – в кузове «универсал» (14,3 млн шт.), а почти каждый пятый – хэтчбек (8,6 млн шт.). Таким образом, эти три типа кузова занимают 94% в автопарке РФ.

Также в нашей стране насчитывается еще 1 млн лифтбеков, 283 тыс. пикапов, 125 тыс. купе и машин с другими типами кузова. При этом самыми малочисленными из них оказываются кабриолеты – всего лишь 20 тыс. штук.

Быстро узнать актуальную рыночную стоимость автомобиля с любым типом кузова можно с помощью калькулятора «Оценка авто».