Автодилеры обратились к правительству за помощью

Президент Ассоциации РОАД Олег Мосеев выступил с открытым обращением (опубликовано на официальном сайте РОАД) в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Напомнив о том, что российский авторитейл сегодня – это отрасль с годовым оборотом 3 трлн рублей, это 3300 дилерских центров и почти 300 тысяч сотрудников, глава Ассоциации попросил о помощи в текущей ситуации, когда коронавирус уже начал сказываться на автомобильном бизнесе, а в ближайшее время, в случае остановки заводов при падении спроса, вообще «сделает ее катастрофической».

РОАД предлагает оказать своевременную поддержку отрасли, чтобы не допустить этого краха. Возможные меры поддержки бизнеса дилеры уже продумали. В их числе с 1 апреля и до официального прекращения всех ограничительных мер, связанных с пандемией на территории Российской Федерации в России следующее:

- освободить дилерские предприятия от выплат взносов в Пенсионный Фонд России, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, начисляемых на заработные платы всех сотрудников дилерских предприятий и ввести налоговые каникулы (отсрочку) на 2 последующих квартала;

- предоставить налоговые каникулы (отсрочку) по платежам по налогу на добавленную стоимость (НДС) и ввести налоговые каникулы (отсрочку) на 1 последующий квартал;

- рассмотреть возможность установления налоговых каникул (отсрочки) по выплате налогов на имущество и землю с дилерских предприятий;

- продлить действие специального режима в виде уплаты Единого налога на вмененный доход по виду деятельности «услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств» на 2021 – 2024 гг., в том числе для регионов, уже отказавшихся от данного налогового режима;

- дать рекомендацию банкам предоставить льготный период по выплате процентов по кредитам, а по выплате основного долга – плюс 2 последующих квартала и продлении конечных сроков платежей.

Отметим также, что Ассоциация РОАД направила еще два обращения – в адрес АЕБ (с просьбой объявить мораторий на предоставление дилерами бонусов) и в Минпромторг – с предложением возобновить программы господдержки, ныне завершенные и расширить условия по тем, что действуют сегодня на российском рынке. Что касается последнего момента, то, напомним: Минпромторг некоторые шаги в этом направлении уже сделал. В частности – подготовил проект постановления по расширению программ стимулирования спроса «Первый / Семейный автомобиль», о чем «АВТОСТАТ» уже сообщал ранее.

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