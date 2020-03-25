С 3 апреля Toyota Motor Corp. останавливает работу на заводах в Японии

С 3 апреля Toyota останавливает конвейеры на пяти своих сборочных заводах в Японии, поскольку «распространение нового коронавируса сокращает спрос на автомобили во всем мире», а также планирует ограничить экспорт внедорожников Toyota Prius и 4Runner. Об этом сообщает издание Jiji Press. С учетом выходных дней остановка фактически продлится с 6 по 15 апреля.

Компания заявила, что делает это, стремясь скорректировать объемы производства на фоне резкого падения падения спроса, подорванного глобальным коронавирусным кризисом. Плановое сокращение производства должно составить около 36 000 автомобилей.

Остановке подлежат производства Toyota в Такаоке, Цуцуми, Тахаре и Кюсю, а также завод Hamura, управляемый филиалом Truck Hino, сообщает Automotive News.

Завод Takaoka, производящий кроссоверы RAV4, седаны Corolla и Touring Edition, а также hzl других, остановит одну из двух производственных линий с 3 по 7 апреля.

Завод Tsutsumi, который производит Prius и Prius PHV, хэтчбек Corolla, седан Camry и гибрид Lexus ES, закроет две линии с 3 по 7 апреля.

Линия на заводе Tahara, которая занимается сборкой 4Runner, Land Cruiser Prado, Lexus GS и Lexus LC200, будет остановлена с 3 по 10 апреля, а другая линия, производящая Lexus LS, NX, IS и RC заработает только после 14 апреля.

Завод на Кюсю, который производит Lexus CT, NX и UX, возьмет паузу в сборке с 3-15 апреля. Завод Hino в Хамуре, где проходит сборка Land Cruiser Prado и FJ Cruiser, остановит производство с 3 по 6 апреля.

Информации о том, в какие страны в результате этого простоя будут сокращены экспортные поставки, от Toyota пока не поступило.

Известно, что 23 марта на одном из своих заводов (Такаока, префектура Айти) компания уже останавливала на три дня две производственных линии, чтобы провести дезинфекцию рабочего места одного из заболевших работников (это был уже второй случай коронавируса среди сотрудников предприятия) и осуществить дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.

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Фото взято с сайта Automotive News