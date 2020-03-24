Петербургский автопром в феврале показал незначительный рост

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в феврале 2020 года петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 32200 автомобилей, что на 0,3% больше, чем в феврале 2019 года. Эксперты отмечают, что это лучший результат для последнего месяца зимы за последние шесть лет (в феврале 2014 года на четырех автозаводах было выпущено 33 600 машин). В январе – феврале 2020 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 59 700 легковых автомобилей, что на 2% меньше объема производства за первые два месяца 2019 года.

Между тем, по данным Росстата, за два первых месяца 2020 года с российских конвейеров сошло 212 тыс. легковых автомобилей, что на 14,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В феврале было выпущено 117,9 тыс. машин – это на 12% меньше, чем годом ранее.

«Динамика выпуска автомобилей в Петербурге по-прежнему намного лучше, чем в целом по России, где производство машин за два месяца сократилось на 14%, – отмечает генеральный директор«Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Положительный результат февраля стал возможен, в том числе, благодаря старту производства обновленной модели Hyundai Solaris и высокому спросу на продукцию петербургского автопрома в начале года. 7 моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в ТОП-15 самых популярных машин в России по итогам января – февраля 2020 года. Это KIA Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный SUV), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Toyota Camry и Nissan Qashqai».

Напомним, что на данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают 9 моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line. Некоторые из них показали в январе – феврале хорошую динамику продаж на российском рынке. Так, например, у Toyota RAV4 увеличилась реализация на 91% до 6302 единиц, Nissan Murano – на 49% до 484 единиц. На 17% подросли продажи Hyundai Creta – до 12012 шт.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», руководство петербургского завода Nissan в марте приняло решение, что предприятие в течение нескольких месяцев перейдет на работу в одну смену.

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