Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде останавливают свою работу из-за нехватки компонентов

Об этом сообщило издательство «Московский комсомолец Калуга» со ссылкой на пресс-службу Volkswagen Group Rus. Вынужденная приостановка производств, которая продлится с 30 марта по 10 апреля 2020 года, связана с отсутствием компонентов, поставляемых из Европы. Напомним, что на прошлой неделе Volkswagen остановил свои заводы в Италии, Португалии, Словакии, Испании и других странах Европы.

На заводах в Калуге и Нижнем Новгороде такие «каникулы» будут квалифицироваться как простой и оплачиваться согласно законодательству РФ. В руководстве компании уверены, что эта ситуация никак не повлияет на поставку автомобилей в дилерские сети.

«В настоящее время мы можем обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей нашим дилерам и клиентам», - заверили в компании.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году на заводе в Калуге было выпущено 151,6 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda - на 4% больше, чем годом ранее. В свою очередь, в Нижнем Новгороде объем контрактной сборки машин этих марок составил 64,3 тыс. единиц, показав рост на 14%.

В каких городах есть дилерские центры Volkswagen и Skoda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».