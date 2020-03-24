Volkswagen меняет курс и переходит к новому этапу своей стратегии на рынке

Несмотря на кризис в автомобильном мире, вызванный коронавирусом, Volkswagen решил заявить о своих ближайших планах, связанных с развитием. Как сообщает пресс-служба, компания будет внимательно следить за ситуацией, но тем временем приступит ко второму этапу своей разработанной стратегии «TRANSFORM 2025+».

«Обусловленный коронавирусом кризис является беспрецедентным и, несомненно, окажет воздействие на показатели деятельности марки Volkswagen, - отметил главный финансовый директор марки Александр Зейц. - В настоящий момент мы не можем определить степень этого воздействия. Мы сделаем все возможное для защиты наших сотрудников и стабилизации бизнеса… и, при необходимости, примем меры по смягчению отрицательных последствий в максимально возможной степени»».

В рамках своего стратегического плана Volkswagen планирует занять первое место в мире в сфере электромобильности, и 2020 год является для него ключевым по переходу на производство электромобилей. 2020-ый должен стать стартовым. На лето нынешнего года запланированы первые поставки клиентам первого электромобиля бренда - ID.3, построенного на новой платформе. Затем в линейке должен появиться второй электрокар - уже в сегменте кроссоверов - ID.4. К 2022 году в рамках своего стратегического плана «TRANSFORM 2025+» компания уже планирует иметь электромобили на платформе MEB во всех основных сегментах транспортных средств, к 2025 году - довести объем продаж своих электрокаров до 1,5 млн единиц, а возможно даже превысить эти цифры. К 2050 году - полностью перейти на выпуск только экологически чистых автомобилей с нулевым выбросом в атмосферу.

Отметим, что 2019 год был успешным для марки Volkswagen. На фоне общего спада на рынке, марка сумела достичь рекорда в поставках, передав клиентам по всему миру 6,3 млн автомобилей и увеличив долю своего присутствия во всех ключевых для себя регионах. Во многом этому успеху способствовало появление на рынке популярных кроссоверов - таких, как T-Cross, T-Roc и Teramont. Мировым бестселлером марки стал Tiguan - продажи только этой модели составили 700 тыс. автомобилей по всему миру. На волне растущего интереса в мире к кроссоверам количество моделей Volkswagen сегмента SUV выросло с 4-х в 2016 году до 14-ти на текущий момент. Сегодня на долю кроссоверов приходится 37% от общего объема продаж в Европе; в Соединенных Штатах Америки этот показатель составляет более 50%.

Выручка марки в 2019 году увеличилась на 5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 88,4 млрд евро. Прибыль от основной деятельности выросла на 17% до 3,8 млрд евро. «2019 год был успешным для марки Volkswagen, - отмечает главный операционный директор Ральф Брандштеттер. - Мы продвинулись вперед во всех основных областях. Наша стратегия набирает обороты. В 2020 году нам придется столкнуться с серьезными проблемами, в особенности, на фоне пандемии коронавируса. Однако, заложив фундамент в виде хороших результатов прошлого года, мы сможем встретить кризис стойко и уверенно».

Быстро узнать актуальную стоимость автомобилей Volkswagen (и не только) на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».