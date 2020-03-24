Автомобили Changan стали защищать владельцев от вирусов

Китайская компания Changan представила новую разработку, которая в настоящих услових разгула коронавирусной инфекции в мире приобретает особо важное значение. На свои новые автомобили Changan уже в марте начинает устанавливать антибактериальные фильтры класса «PM0.1», которые обеспечивают усиленную фильтрацию воздуха (на 97,7%).

Фильтр очищает воздух и препятствует распространению бактерий. Указанная разработка уже получила национальный сертификат («CATARC CN95» Центрального Китайского автомобильного исследовательского центра CATARC), подтверждающий ее высокие эксплуатационные качества (из 5 существующих уровней фильтрации CN95 - самый высокий), и теперь компания начнет оснащать ими все свои новые автомобили.

«Внедрение такой интеллектуальной системы Changan позволит повысить стандарты надежности и безопасности наших автомобилей и предоставить не только безопасность передвижения, но и защиту здоровья автовладельцев и пассажиров», - отмечает заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus, Сунь Цзэцзюнь. Как сообщает пресс-служба компании, система подачи свежего воздуха может автоматически производить фильтрацию воздуха даже когда автомобиль припаркован, тем самым в салоне автомобиля гарантирована постоянная чистота воздуха.

Что касается тех автомобилей, которые уже были поставлены в Россию ранее, то представленный на рынке нашей страны кроссовер CS55 оснащен климат-контролем с возможностью ионизации воздуха. Напомним, на российском рынке в линейке Changan предлагаются сегодня модели: СS35, CS35Plus, CS55, CS75. По итогам продаж в феврале бренд вышел на четвертое место среди китайских: всего был реализован 431 автомобиль Changan, что в 6,3 раза больше по сравнению с февралем 2019 года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».