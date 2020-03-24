В Мьянме будет построен третий завод Suzuki

Японский автопроизводитель Suzuki объявил о планах по строительству собственного завода в Мьянме. Как сообщает пресс-служба компании, это будет предприятие полного цикла (включая сварку, покраску и сборку автомобилей).

Открытие нового завода намечено на сентябрь 2021 года. Он будет расположен в индустриальном парке на территории особой экономической зоны Тилавы, его производственная мощность составит 40 тыс. автомобилей в год.

Стоит отметить, что Suzuki присутствует в Мьянме с 1998 года, когда было открыто совместное предприятие в этой стране. А уже в 1999 году здесь начался выпуск автомобилей и мотоциклов японской марки. В настоящее время в Мьянме работают уже два завода Suzuki, которые в общей сложности производят 4 модели: Carry, Ciaz, Ertiga и Swift. Таким образом, новый завод станет уже третьим по счету.

В 2019 году в Мьянме было произведено 13,3 тыс. автомобилей Suzuki, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. При этом их реализация увеличилась на столько же и составила 13,2 тыс. единиц. Таким образом, рыночная доля Suzuki в Мьянме превысила 60%.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам двух месяцев 2020 года российские дилеры Suzuki реализовали 1142 автомобиля, что в 3,1 раза выше результата годичной давности.

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