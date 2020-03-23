Воронежский шинный завод Pirelli приостановил производство до апреля

Итальянский шинный концерн Pirelli приостанавливает производство на Воронежском шинном заводе на фоне международной ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

"Учитывая чрезвычайную международную ситуацию с COVID-19 и значительное снижение спроса в автомобильном секторе, Pirelli объявляет о временной остановке производства на Воронежском шинном заводе на 10 дней, начиная с 21 марта. Производство планируется возобновить 1 апреля", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе компании.

Остальные подразделения предприятия - логистический центр, техническая служба и другие - продолжат работу. В компании уточнили, что сотрудникам, чья работа связана с производственным процессом, предоставляется официальный оплачиваемый отпуск. Поставки клиентам будут продолжаться за счет уже произведенных шин.

Воронежский шинный завод (ВШЗ) - один из крупнейших шинных заводов России, объем производства – 2 млн шин в год, при этом мощности позволяют увеличить объемы выпуска. ВШЗ был приобретен "Пирелли Тайр Руссия" в феврале 2012 года. Предприятие производит премиальные шины Pirelli для российского рынка, а также поставляет продукцию на экспорт в Европу, Скандинавию и страны СНГ. ООО "Пирелли Тайр Руссия" в свою очередь принадлежит ГК "Ростех" (25,01%), частной компании с ограниченной ответственностью "Э-Волюшн Тайр Б.В." (Нидерланды, 65%), "Паналенд Лимитед" (Кипр, 9,99%).