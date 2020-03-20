Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Минфин США снова продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» – до 22 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Кроме того, до 22 июля продлевается срок, в течение которого американские инвесторы должны выйти из ценных бумаг «Группы ГАЗ», сообщает агентство RNS.

Напомним, Олег Дерипаска и его ключевые активы, в том числе «Группа ГАЗ», в апреле 2018 года были включены в санкционный список Минфина США, однако срок вступления в силу санкций в отношении «Группы ГАЗ» неоднократно откладывался – очередной дедлайн истекает 31 марта 2020 года. Это последний актив российского бизнесмена, по которому идут переговоры о снятии санкций, уже завершившиеся успехом в случае «Русала» и En+.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2018 года «Группа ГАЗ» подписала с Минпромторгом РФ и правительством Нижегородской области специнвестконтракт о создании производств новых колесных транспортных средств. В рамках СПИКа, который подписан на десять лет – до 2028 года, запланированы инвестиции свыше 20 млрд рублей в создание высокотехнологичных производств новых транспортных средств – техники с высоким уровнем локализации и экспортным потенциалом. В частности, планируется организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков и локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV. Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения.

В сентябре 2019 года ГАЗ представил легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN», серийное производство которого начнется не ранее 2021 года. На базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

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