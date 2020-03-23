Завод «Мазда Соллерс» остановит конвейер для модернизации производства

Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке с 27 апреля планирует остановить производство в связи с модернизацией производственной линии. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что плановая остановка для модернизации производства предварительно займет от трех недель. «Ввиду предварительной подготовки к плановой остановке, дилерская сеть обеспечена автомобилями и дефицита не предвидится», – заверили в «Мазда Соллерс».

Между тем, на предприятии отметили, что эпидемиологическая ситуация в Китае не оказала значительного влияния на поставку комплектующих – система «Мазды» успешно справилась с возникшими трудностями. В настоящее время на заводе «Мазда Соллерс» введен режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. Обеспечена возможность работать удаленно для всех сотрудников, кто не находится непосредственно на производстве. Для тех, кто продолжает работать, приняты дополнительные меры для защиты здоровья: от регулярной санитарно-дезинфицирующей обработки помещений, до изменения циркуляции воздуха в помещениях. Временно приостановлены командировки и визиты иностранных специалистов.

Напомним, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке выпустил 32789 автомобилей Mazda, что на 5,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Самой массовой моделью на дальневосточном конвейере остается кроссовер Mazda СХ-5 с показателем 24770 выпущенных машин (+3,7%). Сборка седанов Mazda6 выросла на 14,5% и составила 6066 автомобилей. Кроме того, с конвейера «Мазда Соллерс» сошло 1953 семиместных внедорожника Mazda CX-9, что соответствует уровню 2018 года.

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