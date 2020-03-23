Правительство не будет штрафовать автопроизводителей за просрочку госконтрактов из-за коронавируса

Правительство России на фоне пандемии COVID-19 не будет применять штрафные санкции к предприятиям автопрома за нарушение обязательств по выполнению госконтрактов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, сообщает агентство "Финмаркет".

"В рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции подписанным распоряжением установлено, что при исполнении отдельных контрактов предприятиями автомобильной промышленности допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения соответствующих контрактов без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств по таким контрактам, вызванной введением временных мер по предотвращению распространения на территории России новой коронавирусной инфекции с территорий иностранных государств", - говорится в пояснении к распоряжению.

Перечень государственных и муниципальных контрактов, которые не затронут штрафные санкции, состоит из 77 наименований с датами заключения от 1 января 2015 года и позже. Среди них - контракт по поставке КАМАЗом крупной партии автобусов Москве, по поставке автомобилей LADA - МВД.

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