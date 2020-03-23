Renault открыла новый дилерский центр в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылся новый дилерский центр Renault – «Поволжские сети» (ГК «Агат»). Он стал четвертым по счету в Нижегородской области, которая входит в ТОП-15 регионов России с самыми высокими продажами Renault.

Как сообщает пресс-служба французской марки, общая площадь дилерского центра составляет 1958 кв.м. По своему оформлению и оснащению автоцентр отвечает международным стандартам бренда. Шоу-рум площадью 550 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из девяти автомобилей. Современный салон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, уютными зонами ожидания с Wi-Fi, где клиенты могут отслеживать статус проведения сервисных работ в режиме реального времени, комфортной зоной выдачи новых машин, рассчитанной на 1 автомобиль.

Общая площадь сервисной зоны составляет 402 кв.м и оборудована 7 постами электрики, шиномонтажа, развал-схождения и др. К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Renault реализовали 10123 автомобиля – на 19% больше по сравнению с февралем 2019 года. По итогам первых двух месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 18416 машин, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,4% против 7,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

В первой половине 2020 года компания Renault представит в России обновленный кроссовер Renault Kaptur. Автомобиль получил полностью переработанный интерьер, уникальные для сегмента опции и самые передовые мультимедийные решения.

Полный список дилеров Renault (и не только Renault) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».