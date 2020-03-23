Какие импортные автомобили покупают россияне: ТОП-10 моделей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – феврале 2020 года жители нашей страны приобрели 32,1 тыс. новых легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

Среди таких машин наибольшим предпочтением пользуется внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – за два месяца россияне купили 1686 экземпляров этой модели, что на 6% ниже результата годичной давности. Совсем немного уступает ему кроссовер Lexus RX (1680 шт.; +75%), а замыкает тройку лидеров Geely Atlas (1030 шт.; +39%).

Далее с сопоставимыми показателями в нашем рейтинге следуют Haval H6 (886 шт.; +46%) и Suzuki Vitara (867 шт.; рост в 3,3 раза). Кроме них, в ТОП-10 самых покупаемых в России новых импортных легковых автомобилей вошли: Subaru Forester (765 шт.; +13%), Volkswagen Touareg (743 шт.; -4%), Toyota Land Cruiser (706 шт.; -28%), Mercedes-Benz GLS (637 шт.; -9%) и BMW X3 (636 шт.; рост в 3,6 раза).

Какие импортные (и не только) модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».