Новый Skoda Rapid доступен для заказа в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Rapid второго поколения. Стоимость новинки составляет от 792 тыс. рублей до 1 млн 171 тыс. рублей в максимальном оснащении. Автомобиль предлагается с тремя двигателями на выбор: 1.6 MPI (90 л.с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 1.6 MPI (110 л.с.) с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также 1.4 TSI (125 л.с.) с автоматической 7-ступенчатой DSG, сообщает пресс-служба Skoda.

В базовой комплектации Entry (от 792 тыс. руб.) новый Skoda Rapid получил светодиодные фары Low LED со светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодные задние фонари и светодиодную подсветку номерного знака. Впервые для Rapid в России доступно 2-спицевое рулевое колесо. Также в базовое оснащение модели входят электронная система курсовой устойчивости, индикатор давления воздуха в шинах, система «ЭРА-ГЛОНАСС», фронтальные подушки безопасности спереди, полноразмерное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат. Аудиосистема Swing c диагональю дисплея 6,5'' и четырьмя динамиками, два разъема USB-C в передней части салона и розетка 12В в багажном отделении позволят водителю и пассажирам всегда оставаться на связи. Список стандартного оснащения Active (от 829 тыс. руб.) дополнительно включает кондиционер.

В комплектации Ambition (от 899 тыс. руб.) в стандартное оснащение также входят боковые подушки безопасности спереди, функция подогрева передних сидений, передние противотуманные фары, круиз-контроль, ассистент подъема в гору (для версии с двигателем 1.4 TSI), функция обогрева наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла. К технологиям связи добавятся платформа SmartLink, позволяющая подключить смартфон и пользоваться приложениями, Bluetooth и два разъема USB-C сзади.

Кроме того, начиная с комплектации Ambition, для Rapid доступна аудиосистема Swing с шестью динамиками в базовом оснащении, а также дизайн-линия Black Edition в качестве опции. В последнюю входят легкосплавные диски Alaris черного цвета (15’’), черная крыша, черные корпуса наружных зеркал заднего вида, черный спойлер, спортивные сиденья, оригинальные накладки на пороги дверей, декор Black Dots и хромированная отделка воздуховодов.