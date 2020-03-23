Минпромторг предоставит субсидии производителям машин на сжиженном газе

Минпромторг опубликовал проект постановления по субсидированию производства газомоторной техники. Изначально программа прямой поддержки ГМТ была отменена с 2020 года, а субсидирование спроса на такую технику должно было идти в рамках единого для машиностроения механизма льготного лизинга. Но позднее от такой конфигурации решено было отказаться, пишет газета «Коммерсант».

Бюджет программы составит 3,3 млрд рублей, что позволит реализовать более 8 тыс. единиц техники. Проектом предусматривается предоставление субсидий производителям в размере скидки, которую те предоставили покупателю. При этом теперь предельные размеры субсидии для ряда видов техники на компримированном газе снижены в два раза. В частности, это коснется всех видов автобусов и теперь максимальная скидка, например, на автобус массой до 5 тонн и вместимостью не более 8 мест упадет до 105 тыс. рублей. Аналогичная ситуация и по грузовикам: так, предельный размер субсидии на тяжелые грузовики (массой свыше 11 тонн) составит 750 тыс. рублей. Снижение размера скидки не отразится только на автомобилях на КПГ массой до 3,5 тонн и легковых машинах, для которых лимиты субсидирования остались неизменными.

Реализация программы позволит улучшить экологическую ситуацию в регионах России за счет увеличения численности транспорта (в том числе общественного и коммунального), использующего природный газ в качестве моторного топлива, отмечают в Минпромторге.

По мнению ведомства, объем производства техники на КПГ уже на приемлемом уровне, и теперь нужно стимулировать выпуск автомобилей на сжиженном природном газе (СПГ). Источники в отрасли поясняют, что эти виды топлива традиционно используются для разных целей: если КПГ – легковые и легкие коммерческие автомобили, а также автобусы, то СПГ – магистральные тягачи. В результате урезание субсидии на автобусы на КПГ автоматически приведет к падению поставок газовых автобусов до 75%. При этом магистральные тягачи, под поддержку которых скорректирована программа, в силу того, что это нишевый сегмент, не станут «тянущей силой» ни для развития парка, ни для инфрастурктуры и не дадут социальный эффект, заключают эксперты.

В свою очередь, в Минпромторге заявили, что размер максимальной скидки для автобусов и грузовых автомобилей предлагается снизить на 50% по отношению к прошлому году в связи со снижением стоимости локализованного газобаллонного оборудования и ростом потребительского интереса к газомоторной технике. При этом размер скидки сохранится на уровне 2019 года для СПГ техники, а также для КПГ техники, реализуемой на территории Дальнего востока в целях компенсации транспортных расходов и обеспечения ценового паритета с импортной б/у техникой, традиционно востребованной в ДФО.

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