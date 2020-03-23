Porsche к 2024 году инвестирует в разработки около 10 млрд евро

Компания Porsche к 2024 году инвестирует в гибридизацию, электрификацию и цифровизацию своих моделей около 10 млрд евро. Штутгартский автопроизводитель планирует непрерывно расширять свое предложение в области электромобильности: следующая запланированная к запуску модель станет первым новым модельным вариантом Taycan – Cross Turismo. Новое поколение компактного SUV Macan также получит электрический привод – и станет, таким образом, второй полностью электрической моделью Porsche. Компания прогнозирует, что к середине текущего десятилетия половину всего модельного ряда будут составлять полностью электрические модели или подключаемые гибриды, сообщает пресс-служба Porsche.

«Мы получили около 30 тыс. заявок на покупку Taycan еще до мировой премьеры модели в сентябре, – говорит председатель правления Porsche AG Оливер Блуме. – Более 15 тыс. клиентов уже подписали договор купли-продажи. Мы уверены, что в 2020 году привлекательность Taycan, а также различных модификаций 911, 718 и Cayenne поможет нам удержать спрос на наши модели на высоком уровне».

В свою очередь, заместитель председателя правления, член правления по вопросам финансов и информационных технологий Porsche Лутц Мешке отмечает, что в предстоящие месяцы компанию ждет очень сложная с экономической и политической точки зрения ситуация – в частности, обусловленная неопределенностями, связанными с коронавирусом. «Несмотря на масштабный объем инвестиций в электрификацию модельного ряда, цифровизацию и расширение и модернизацию производственных площадок, компания будет стремиться достичь всех целей по высокой прибыльности. За счет реализации мер, направленных на повышение эффективности производства, а также развития новых прибыльных областей деятельности, мы планируем достичь установленной нами стратегической цели по повышению доходности продаж до 15%», – заявил он.

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