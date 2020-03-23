Jaguar Land Rover приостановил производство на заводах в Великобритании

Компания Jaguar Land Rover с этой недели временно приостанавливает производство на заводах в Великобритании в свете продолжающейся ситуации с коронавирусом. Компания намерена возобновить работу этих площадок с 20 апреля, однако дата может быть скорректирована ввиду стремительно меняющихся обстоятельств, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover.

В настоящее время продолжается производство на заводах Jaguar Land Rover в Бразилии и Индии. Совместное предприятие компании в Китае было вновь открыто 24 февраля, когда ситуация в стране улучшилась.

Несмотря на то, что компания обязана уделять основное внимание собственному бизнесу и ответственности перед сотрудниками, Jaguar Land Rover делает все возможное, чтобы поддержать всех пострадавших от COVID-19 людей и работников сферы здравоохранения, чья роль в борьбе с вирусом неоценима.

Напомним, основные производственные предприятия Jaguar Land Rover, в том числе две крупнейшие дизайнерские и инженерные производственные площадки, три завода по производству автомобилей и Центр по сборке двигателей находятся в Великобритании. Дополнительные мощности расположены в Китае, Бразилии, Индии, Австрии и Словакии. Штат дилерских центров, поставщиков и местных подрядчиков компании составляет порядка 260 тыс. человек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года компания Jaguar Land Rover реализовала по всему миру 557706 автомобилей, что на 5,9% ниже показателя годичной давности. Данный результат отражает, в первую очередь, нестабильную ситуацию на рынке Китая, а также сниженный спрос на рынках Европы и Великобритании. Стоит при этом отметить рекордный результат продаж в Северной Америке (+1,8%), а также успех во всем мире таких моделей, как новый Range Rover Evoque, Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace и Range Rover Sport.

С 2020 года клиенты компании получат возможность установки электрических моторов на все новые модели Jaguar Land Rover. В ближайшее время компания планирует представить версии текущих автомобилей с электрическими, гибридными силовыми установками и в версии мягкого гибрида, а также продолжить выпуск автомобилей с передовыми бензиновыми и дизельными двигателями.

Узнать стоимость новых автомобилей Jaguar и Land Rover на российском рынке можно на сайте «Цена авто».