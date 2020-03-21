Toyota в феврале увеличила продажи в России на 17%

Российские дилеры Toyota в феврале реализовали 8239 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам двух месяцев 2020 года продажи Toyota на российском рынке составили 14644 машины (+18%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,7% против 5,6%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в феврале стал кроссовер RAV4, чьи продажи выросли в два раза и составили 3684 экземпляра. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 2425 покупателей (-18%).

Как отмечают в «Тойота Мотор», новый RAV4 удерживает лидерство в сегменте D-SUV уже на протяжении трех месяцев, в феврале достигнув доли рынка в 19,4% в своей высококонкурентной категории. Согласно статистике продаж, с момента выхода на рынок пятого поколения модели в конце октября 2019 года, 80,2% проданных в России RAV4 нового поколения оснащаются полным приводом, при этом около половины из них – инновационным полным приводом Dynamic Torque Vectoring. Около 60% клиентов выбрали RAV4 с 2,0-литровым мотором и вариатором, самой популярной комплектацией автомобиля стала версия «Комфорт».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Toyota начали продажи новой специальной серии Toyota Camry S-Edition. Стоимость новинки составляет от 2 млн 104 тыс. рублей.

Автомобили Toyota (и не только) можно найти в салонах проверенных дилеров.