«Соллерс» не исключает остановки производства из-за возникающих рисков в отрасли

Группа «Соллерс» в настоящий момент не видит угроз для производственной деятельности из-за дефицита комплектующих. Сборка автомобилей осуществляется в штатном режиме, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Соллерс».

«Однако в перспективе нельзя исключить изменения ситуации в силу возникающих рисков. Резкое падение спроса на автомобили (прежде всего, со стороны физлиц) и недостаток загрузки заводских мощностей вполне способны стать причиной для остановки производства», – заявили в пресс-службе «Соллерс».

В настоящее время заводские запасы полностью обеспечены комплектующими, перебоев с поставками нет. Тем не менее, в компании продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. И в случае возникновения рисков готовы рассмотреть варианты с альтернативными поставщиками.

«В условиях развития эпидемии мы также принимаем все необходимые профилактические санитарные меры для обеспечения безопасности наших сотрудников. В частности, на УАЗ, как и на всех предприятиях группы «Соллерс» (ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers), действует строгий противоэпидемический режим. Отменены все командировки и массовые мероприятия; производственная коммуникация максимально переведена в дистанционный формат, а медико-санитарные службы – на усиленный режим работы. В настоящее время определяются списки офисных сотрудников, которых возможно перевести на временный удаленный режим работы без потери эффективности. На сборку автомобилей это не повлияет», – заявили в пресс-службе «Соллерс».

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